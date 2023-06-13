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Hyundai Sonata 2023 продается в России с 2-летней заводской гарантией

Hyundai Sonata 2023 продается в России с 2-летней заводской гарантией

Седан значится в наличии в нескольких автосалонах РФ, предлагая выбор в оснащении и моторах. На отечественном рынке появилась партия Hyundai Sonata 2023.

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