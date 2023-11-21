Экс-советник Пентагона предрек Зеленскому после окончания конфликта на Украине судьбу Троцкого

Западные эксперты и некоторые политики все чаще делают довольно пессимистичные прогнозы не только относительно возможности ВСУ одержать победу над ВС РФ на поле боя, но и по по поводу дальнейшей судьбы как самого государства Украина, так и ее нынешнего лидера президента Владимира Зеленского.