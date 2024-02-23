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  • Игорь
    Финляндия: бумера...
  • Виктор Полуэктов
    Эх, финны-суоми. Ну смотреть-то надо, что делаете по чужой указке. И думать, чем обернётся в результате. Если пилишь ...Финляндия: бумера...

Операция "Красное море" вступила в новую фазу. Россия повышает ставки

Операция "Красное море" вступила в новую фазу. Россия повышает ставки

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ За последними успехами на территории соседней страны как-то в стороне остались события в Красном море.

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Комментарии
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Sergiy Che
Потому что ты паря кретин конченный!)) Потому что только таковой, может не понимать разницы в начале прямого противостояния ядерных держав и каких то атаках МЯТЕЖНИКОВ которые и в своём то Йемене собственно де-юре вне закона!...
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16 час.
Алексей Горшков
Да ведь старо,как мир: &quot;Враг моего врага - мой друг&quot;! Жалко,что раньше до такого не додумывались - всё надеялись,что у поставляющих оружие укронацистам остатки совести есть! Понятно,что НЕТ, но оказалось, что нет даже ЛОГИКИ: ведь совершенно очевидно, если этим будут продолжать заниматься ОНИ - рано или поздно подобное делать будем и МЫ !!!
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15 час.
ВП
Виктор Полуэктов
Когда-то хорошими &quot;барбудос&quot; для нас были исключительно кубинцы. Но времена меняются. Ныне полезных бородачей за правое дело стало на порядок больше. ))
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9 час.

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