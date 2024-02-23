Операция "Красное море" вступила в новую фазу. Россия повышает ставки

Потому что ты паря кретин конченный!)) Потому что только таковой, может не понимать разницы в начале прямого противостояния ядерных держав и каких то атаках МЯТЕЖНИКОВ которые и в своём то Йемене собственно де-юре вне закона!...

Алексей Горшков

Да ведь старо,как мир: "Враг моего врага - мой друг"! Жалко,что раньше до такого не додумывались - всё надеялись,что у поставляющих оружие укронацистам остатки совести есть! Понятно,что НЕТ, но оказалось, что нет даже ЛОГИКИ: ведь совершенно очевидно, если этим будут продолжать заниматься ОНИ - рано или поздно подобное делать будем и МЫ !!!