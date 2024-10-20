«Сонный этикет»: хазрат о вещих снах, кошмарах и сонниках

Что значат сновидения в исламе? Почему нельзя делиться страшными снами? Что делать, если приснился кошмар? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.