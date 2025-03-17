В петербургском Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева состоялась премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»

Режиссер Биркан Гергюн рассказал о постановке, связи времен и сотворчестве Биркан, как долго вы уже сотрудничаете с ТЮЗом? Чем вам дорог этот театр? ТЮЗ открыт для новых проектов и работает с разными целевыми аудиториями, и это невероятно ценно.