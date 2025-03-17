НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

188 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раиса Григорьева
    Ну, ну раскаялся и ... улетел во Францию, оттуда безопаснее изрыгать грязные посылы.Экс-священник Иоа...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Маловато что-то...В Госдуму внесут ...
  • 1941-1945
    Опять в Думе КРИЗИС СЛАБОУМИЯ у депутатов  весенний ПРИСТУП ШИЗОФРЕНИИ Не обделить свой КАРМАН Нет бы своё ВЫРАЩИВАТЬ...Минсельхоз РФ гот...

В петербургском Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева состоялась премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»

В петербургском Театре юных зрителей имени А. А. Брянцева состоялась премьера спектакля «Легенда о Гильгамеше»

Режиссер Биркан Гергюн рассказал о постановке, связи времен и сотворчестве Биркан, как долго вы уже сотрудничаете с ТЮЗом? Чем вам дорог этот театр? ТЮЗ открыт для новых проектов и работает с разными целевыми аудиториями, и это невероятно ценно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх