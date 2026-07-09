Мошной мы с Россией, но душой с Украиной – турецкий эксперт-энергетик

Турция балансирует между Украиной и Россией, но «в пользу Украины». Об этом основатель Лондонского энергетического клуба Мехмет Эгютчу заявил в эфире «Франсе 24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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