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Крымская газета

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Театр осенних красок: в Ботаническом саду Симферополя зацвели астры высотой до 150 см

Театр осенних красок: в Ботаническом саду Симферополя зацвели астры высотой до 150 см

В Ботаническом саду КФУ в Симферополе зацвели многолетние астры В Ботаническом саду КФУ в Симферополе началось массовое цветение многолетних астр.

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