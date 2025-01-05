Верховный шаман оставил неожиданное предсказание для России на 2025 год

2025 год будет серьёзно отличаться от 2024-го.Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, глава религиозной организации шаманов «Дух медведя», предсказал для России хороший урожай и отсутствие природных катаклизмов в 2025 году.
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