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Верховный шаман оставил неожиданное предсказание для России на 2025 год

Верховный шаман оставил неожиданное предсказание для России на 2025 год

2025 год будет серьёзно отличаться от 2024-го.Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол, глава религиозной организации шаманов «Дух медведя», предсказал для России хороший урожай и отсутствие природных катаклизмов в 2025 году.

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