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Петербургский дневник

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Константин Генич: я и забыл, что Ильзат Ахметов в «Зените»

Константин Генич: я и забыл, что Ильзат Ахметов в «Зените»

Комментатор высказался о выходе полузащитника в матче с «Рубином» Знаменитый футбольный комментатор Константин Генич высказался о выходе полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова на замену на 89-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Рубин» уступил петербургской команде со счетом 0:1.

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