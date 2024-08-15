Константин Генич: я и забыл, что Ильзат Ахметов в «Зените»

Комментатор высказался о выходе полузащитника в матче с «Рубином» Знаменитый футбольный комментатор Константин Генич высказался о выходе полузащитника «Зенита» Ильзата Ахметова на замену на 89-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Рубин» уступил петербургской команде со счетом 0:1.