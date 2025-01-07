Путин созвонился с девочкой из ДНР, чью мечту исполнил в рамках "Елки желаний"

РИА Новости/Александр Казаков Президент РФ Владимир Путин созвонился с 15-летней Ариной Порхал из Горловки в ДНР, чей шарик он снял с "Елки желаний", сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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