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  • Алексей Щербаков
    ЩАП                                                                                                                  ...Восторг сменился ...
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Лукашенко пообещал не забыть о героической службе белорусских силовиков

Лукашенко пообещал не забыть о героической службе белорусских силовиков

Президент Белоруссии поздравил милиционеров с их профессиональным праздником.В понедельник, 4 марта, Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с 107-й годовщиной со дня образования белорусской милиции.

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