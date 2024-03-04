Лукашенко пообещал не забыть о героической службе белорусских силовиков

Президент Белоруссии поздравил милиционеров с их профессиональным праздником.В понедельник, 4 марта, Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с 107-й годовщиной со дня образования белорусской милиции.
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