Миллиардеры Ана Ботин и Хуан Роиг попросили селфи у IShowSpeed на матче Испания – Франция. Стример даже не знал, кто они

Во время полуфинала ЧМ-2026 между Испанией и Францией (2:0) стример IShowSpeed встретился с двумя крупнейшими испанскими бизнесменами – главой Banco Santander Аной Ботин и владельцем сети супермаркетов Mercadona Хуаном Роигом.
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