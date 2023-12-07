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В Хабаровском крае из-за ливневого снега переносят рейсы

В Хабаровском крае из-за ливневого снега переносят рейсы

Неблагоприятные погодные условия установились в городе Охотск Хабаровского края, что привело к переносу рейсов 401 и 402, которые следуют по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и обратно, с 7 на 8 декабря.

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