Около 45 человек погибли при попытке бежать из Украины после начала мобилизации

В Украине продолжает расти число людей, которые пытались бежать из страны после начала спецоперации. На сегодняшний день по меньшей мере 45 человек погибли, пытаясь преодолеть естественные препятствия, такие как реки и горы, на пути к завершению мобилизации.
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