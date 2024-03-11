Правые партии опережают левых на выборах в парламент Португалии

Правоцентристский Демократический альянс во главе с лидером Социал-демократической партии Луишем Монтенегру выигрывает на минувших в Португалии досрочных парламентских выборах после первичной обработки свыше 90% бюллетеней.
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