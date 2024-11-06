Посольство РФ в США назвало обвинения во вмешательстве в выборы клеветой

Посольство РФ в США назвало злобной клеветой и пустышкой заявления американских спецслужб, которые обвинили Россию в тиражировании сфабрикованных видеороликов об электоральных нарушениях, а также во вмешательстве в американские выборы президента.
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