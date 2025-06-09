Зеленский заявил о передаче обещанных Украине ракет на Ближний Восток

Президент Украины заявил Владимир Зеленский заявил, что Киев договорился с администрацией бывшего американского лидера США Джо Байдена о передаче стране 20 тысяч ракет для борьбы с БПЛА, однако теперь Вашингтон решил отправить их на Ближний Восток.