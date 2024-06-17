Врач Потешкин: нехватка витамина D может привести к образованию камней в почках

Нехватка витаминов группы D в организме людей может нарушать фосфорно-кальциевый обмен, что грозит образованием камней в почках, частым осложнением гиперпаратиреоза и негативным влиянием на желудочно-кишечный тракт.
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