📹❗️Двумя сутками ранее был осуществлён очередной высокоточный удар многоцелевой тактической ракетой Х-38МЛ по одной из тактически важных для ВСУ переправ через р.
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📹❗️Двумя сутками ранее был осуществлён очередной высокоточный удар многоцелевой тактической ракетой Х-38МЛ по одной из тактически важных для ВСУ переправ через р.