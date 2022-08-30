30 августа в Архангельске перекроют участок Набережной

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Архангельска.— На период прохождения ансамбля песни и пляски Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота, военного оркестра 701 центра материально-технического обеспечения Северного флота и представителей Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» 30 августа с 18:00 до 19:30 для движения всех видов транспорта будет закрыт участок набережной Северной Двины от улицы Карла Либкнехта до улицы Петра Норицына, — говорится в сообщении.