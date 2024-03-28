ФСБ России пресекла деятельность нелегальных оружейников в 48 регионах

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 нелегальных оружейников из 48 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.
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