ФСБ России пресекла деятельность нелегальных оружейников в 48 регионах

Федеральной службой безопасности (ФСБ) России во взаимодействии с МВД и Росгвардией пресечена преступная деятельность 134 нелегальных оружейников из 48 регионов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.