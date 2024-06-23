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Мама Титовой о финале юниорского Гран-при России-2023: «Я поняла, что если ее не оценят честно здесь, придется рассматривать вариант выступления за другую страну»

«Выбор пал на Армению неслучайно. Все сложилось органично, сошлось несколько факторов. Во-первых, с духовной точки зрения Армения очень близка нам.

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