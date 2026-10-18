From sinister sorcerers to devious Decepticons, the 1980s spawned a legendary run of cartoon villains that remain beloved fixtures of pop culture to this day.
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