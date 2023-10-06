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Шхагошев заявил о молниеносной реакции Гутерреша на слова Путина о ДВЗЯИ

Шхагошев заявил о молниеносной реакции Гутерреша на слова Путина о ДВЗЯИ

РИАМО - 7 окт. Член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев назвал моментальной реакцию генсека ООН Антониу Гутерреша на слова российского президента об отзыве ратификации ДВЗЯИ, пишет РИА Новости.

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