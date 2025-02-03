Один человек погиб, трое пострадали в ДТП на трассе в Тюменской области

t.me/Госавтоинспекция Тюменской области На федеральной трассе Курган – Тюмень девушка погибла и три человека пострадали при столкновении Geely Emgrand с прицепом и Lada, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
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