В 1946-м весной в газетах появилась заметка о преобразовании органов контрразведки. Главное управление «Смерш» переходит в новое Министерство государственной безопасности.
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Во время военного времени должна быть такая структура.Может быть не было такого воровства в высших военных эшелонах власти?Цифры просто ошеломляют