Почему древние вулканы Езеро теперь — главная надежда найти жизнь? Новые данные Perseverance

Марс — наш загадочный сосед по Солнечной системе — будоражит умы человечества не одно столетие. Мечты о марсианских цивилизациях уступили место кропотливой научной работе, но главный вопрос остался: была ли когда-то жизнь на Марсе? И если да, можем ли мы найти ее следы? Ответы на эти вопросы сегодня ищут не писатели-фантасты, а роботизированные геологи, самый совершенный из которых — марсоход NASA Perseverance.