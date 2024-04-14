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Петербургский дневник

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Мужчина, устроивший стрельбу в петербургском ресторане, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, устроивший стрельбу в петербургском ресторане, стал фигурантом уголовного дела

По статье за хулиганство Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 12 апреля полицейскими был задержан нетрезвый 44-летний мужчина, устроивший дебош со стрельбой из травматического пистолета и нападением на персонал в ресторане на улице Ворошилова.

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