Гол Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Анахайм»

«Рейнджерс» на выезде одержали волевую победу в матче с «Анахаймом». В Анахайме (штат Калифорния , США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».
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