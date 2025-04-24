США могут прекратить помощь Украине: ресурсы исчерпаются к июню 2024 года

Финансирование, предоставленное США для военной помощи Украине, рискует быть исчерпанным к июню. Киев может остаться без поддержки на фоне возможного провала мирных переговоров, что усугубляет ситуацию для Зеленского в противостоянии с Трампом.
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