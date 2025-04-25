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Цена б/у Zeekr MIX 2025 Long Range Intelligent Driver Edition

Цена б/у Zeekr MIX 2025 Long Range Intelligent Driver Edition

Подержанный электромобиль Zeekr MIX 2025 года Цена:  258 000 юаней (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2025 Состояние: очень хорошее Пробег: 12 000 км Длина, ширина, высота (мм): 4688 х 1995 х 1755 Колесная база (мм): 3008 Снаряженная масса (кг): 2739 Максимальная мощность (кВт): 310 Максимальный крутящий момент (Н·м): 440 Вид топлива: … The post Цена б/у Zeekr MIX 2025 Long Range Intelligent Driver Edition appeared first on Авто Китай сегодня.

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