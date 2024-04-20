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Петербургский дневник

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  • Nik Nik
    Странно...а по кладбищу не скажешь...В Минздраве пообе...
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    Ну да ,такими темпами на следующий год перевалим за 80🤣эВ Минздраве пообе...
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    с новых регионов прибавиться стариков ....В Минздраве пообе...

Более 50 беспилотников уничтожены этой ночью над территорией РФ

Более 50 беспилотников уничтожены этой ночью над территорией РФ

Два человека погибли, есть серьезные разрушения Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, прошлой ночью со стороны Украины была совершена массовая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в России.

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