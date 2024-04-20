Более 50 беспилотников уничтожены этой ночью над территорией РФ

Два человека погибли, есть серьезные разрушения Как сообщает пресс-служба Министерства обороны России, прошлой ночью со стороны Украины была совершена массовая атака беспилотными летательными аппаратами на объекты в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии