В зоне СВО на Украине на боевом посту погиб 58-летний житель Ростовской области

Военнослужащий получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи своего командира.Накануне стало известно о том, что ещё в середине января в зоне спецоперации на линии боевого соприкосновения погиб 58-летний житель Ростовской области Александр Косяк.
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