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Дурные паводки: как регионы справляются с последствиями наводнения

Дурные паводки: как регионы справляются с последствиями наводнения

Ситуация с паводками сразу в нескольких областях страны остается сложной. Но если в некоторых районах Тюменской области вода всё еще прибывает, то в Оренбургской и Курганской уже приступили к ликвидации последствий.

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