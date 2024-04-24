Дурные паводки: как регионы справляются с последствиями наводнения

Ситуация с паводками сразу в нескольких областях страны остается сложной. Но если в некоторых районах Тюменской области вода всё еще прибывает, то в Оренбургской и Курганской уже приступили к ликвидации последствий.
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