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Где смотреть Атлетик – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 12 августа

Где смотреть Атлетик – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 12 августа

В субботу, 12 августа, сыграют Атлетик и Реал Мадрид в 1 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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