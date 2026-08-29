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30 августа тяжелая ракета Falcon Heavy запустит космический телескоп Nancy Grace Roman — он позволит наблюдать более 2 миллиардов галактик

30 августа тяжелая ракета Falcon Heavy запустит космический телескоп Nancy Grace Roman — он позволит наблюдать более 2 миллиардов галактик

Nancy Grace Roman будет в 1000 раз быстрее Hubble в обзорах неба NASA готовится к запуску космического телескопа Nancy Grace Roman, который должен провести один из крупнейших обзоров Вселенной в истории астрономии.

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