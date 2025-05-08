Владислав МАКАРОВ Участие военнослужащих из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в освобождении от украинской оккупации Курской области Российской Федерации стало для неонацистского режима Зеленского и его зарубежных покровителей неприятной неожиданностью.
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