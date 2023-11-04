Кузбасский проект вошёл в число лучших в России в сфере реализации государственной национальной политики

В преддверии Дня народного единства Дом народов России в Москве подвел итоги конкурса на лучшие межрегиональные проекты в сфере реализации государственной национальной политики Российской Федерации «Лучшее в общее».
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