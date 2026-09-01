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Газета.ру

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Суд Ставрополья вынес приговор члену ОПГ за вымогательство более 2,5 млрд рублей

Суд Ставрополья вынес приговор члену ОПГ за вымогательство более 2,5 млрд рублей

Один из участников организованной преступной группы на Ставрополье осужден за вымогательство 2,5 млрд рублей.

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