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Овчинский: специальная программа к 879-летию столицы пройдёт в павильоне «Макет Москвы»

Овчинский: специальная программа к 879-летию столицы пройдёт в павильоне «Макет Москвы»

С 4 по 6 сентября в павильоне «Макет Москвы» в рамках празднования 879-летия столицы будет организована специальная программа: фотовыставка, обзорные экскурсии, тематическая викторина и лекция об истории ВДНХ.

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