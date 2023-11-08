Мы их нашли: продукты, которые провоцируют вечную усталость

Усталость вечный спутник тех, кто постоянно пытается успеть и преуспеть. В ответ на достигаторство появилось множество приемов эффективного тайм-менеджмента и лайфстайл-трендов: от принципов медленной жизни до work-life balance.
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