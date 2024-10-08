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Дмитровец

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Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы

Сергей Собянин рассказал о масштабной реконструкции Боткинской больницы

До окончания работ ждать осталось немного Масштабная программа реконструкции медицинских учреждений в Москве продолжает набирать обороты, и особое внимание уделяется Московскому многопрофильному научно-клиническому центру имени С.

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