SHOT: Спрос на тайские шарики от кашля вырос на 90% за месяц

С началом простудного сезона спрос на тайские шарики для лечения кашля и боли в горле вырос на 90%. Об этом сообщает SHOT.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК "Военные предложи...
- T Карасин оценил за...
- Россию бьют её же...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым