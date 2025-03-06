Афиша детских событий в марте

Творческие мастер-классы, интерактивные выставки и детские прогулки в музее, кукольные, сторителлинговые и интерактивные спектакли для детей и кинолагерь для подростков, а еще издательские новинки и конкурс чтецов.
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