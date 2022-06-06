"Жара до +30°С": синоптики назвали дату нереального потепления во Владивостоке

"Жара до +30°С": синоптики назвали дату нереального потепления во Владивостоке

Синоптики рассказали, когда во Владивостоке начнется "аномальная жара". Аномальной погода будет для горожан, которые привыкли к дождям и туманам в первой половине лета.

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