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Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниорки выступят в гонке преследования

Чемпионат мира по летнему биатлону Брезно-Осрблье, Словакия Юниорки Гонка преследования Начало – 11.30 по московскому времени.

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