Экстренное предупреждение снова объявлено в Забайкалье

Погода сильно ухудшится в ближайшее время в Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Сегодня днём и в течение суток 10 марта по территории региона ожидается снег, ночью местами сильный, усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 24 м/с, поземок, снежный накат, гололедица, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более», – говорится в сообщении.