Житель Новосибирской области с ножевым ранением лежал у шиномонтажа на Гражданском проспекте. Прибывший наряд в ночь на 15 октября задержал подозреваемого.
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Житель Новосибирской области с ножевым ранением лежал у шиномонтажа на Гражданском проспекте. Прибывший наряд в ночь на 15 октября задержал подозреваемого.