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Военкор сообщил о гибели в зоне СВО комбрига ВС РФ, освободившего Константиновку

Военкор сообщил о гибели в зоне СВО комбрига ВС РФ, освободившего Константиновку

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, гвардии генерал-майор Антон Грунис.

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