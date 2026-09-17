В Бразилии мошенник три месяца удерживал женщину в плену и насиловал

Житель Бразилии три месяца удерживал в плену свою возлюбленную. Об этом сообщает Metropoles.О действиях мужчины стало известно после того, как он сам привез 39-летнюю возлюбленную в специализированный полицейский участок по делам женщин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Berliner Zeitung:...
- Депутат Думы Глаз...
- Berliner Zeitung:...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым